С тушением возникли сложности: в Екатеринбурге на пилораме произошел крупный пожар
Сегодня, 19:52ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Сегодня днем около озера Малый Исток в Екатеринбурге загорелась пилорама, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
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Огонь быстро распространился по сухой древесине. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров.
Как сообщили изданию в МЧС, сообщение о возгорании поступило в 16.54. Горели порубочные остатки древесины.
Основная сложность в тушении пожара заключается в том, что имеется большая горючая нагрузка, а также ветреная жаркая погода.
В тушении огня задействованы 33 человека личного состава, а также шесть единиц техники.
В 17.44 огонь был локализован, угроза распространения миновала.
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