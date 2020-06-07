С тушением возникли сложности: в Екатеринбурге на пилораме произошел крупный пожар

Огонь быстро распространился по сухой древесине. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Как сообщили изданию в МЧС, сообщение о возгорании поступило в 16.54. Горели порубочные остатки древесины.

Основная сложность в тушении пожара заключается в том, что имеется большая горючая нагрузка, а также ветреная жаркая погода.

В тушении огня задействованы 33 человека личного состава, а также шесть единиц техники.