16 человек утонули в уральских водоёмах с начала тёплого периода

С начала тёплого периода на водоёмах Свердловской области утонули 16 человек. Таким образом, погибли 12 взрослых и 4 несовершеннолетних свердловчанина в возрасте 7, 12, 15 и 16 лет.

Отмечается, что наибольшее число несчастных случаев произошло в Каменске-Уральском, Нижнетуринском и Каменском городских округах, а также в муниципальном образование Алапаевское. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных. Её данные гласят, что чаще всего тонут нетрезвые граждане и дети, которые остались без присмотра взрослых. Каменных подчеркнула, что за весь 2020 год за аналогичный период было зафиксировано 18 смертей, а за 2019 год в водоемах утонули 16 юных уральцев. Напомним, 22 мая на карьере Селикатный в Каменске-Уральском утонул 7-летний мальчик. Он был на водоеме с родственниками и на какое-то время остался без присмотра. Пытались спасти: 7-летний ребенок утонул в карьере в Каменске-Уральском 24 мая 16-летний подросток утонул на водоеме в Каменске-Уральском. Подросток нырнул, но не смог выплыть на поверхность. 16-летний подросток утонул на реке в Каменске-Уральском

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