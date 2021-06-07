16 человек утонули в уральских водоёмах с начала тёплого периода

Отмечается, что наибольшее число несчастных случаев произошло в Каменске-Уральском, Нижнетуринском и Каменском городских округах, а также в муниципальном образование Алапаевское. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных.
Её данные гласят, что чаще всего тонут нетрезвые граждане и дети, которые остались без присмотра взрослых. Каменных подчеркнула, что за весь 2020 год за аналогичный период было зафиксировано 18 смертей, а за 2019 год в водоемах утонули 16 юных уральцев.
Напомним, 22 мая на карьере Селикатный в Каменске-Уральском утонул 7-летний мальчик. Он был на водоеме с родственниками и на какое-то время остался без присмотра.
24 мая 16-летний подросток утонул на водоеме в Каменске-Уральском. Подросток нырнул, но не смог выплыть на поверхность.