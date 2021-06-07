16 человек утонули в уральских водоёмах с начала тёплого периода

16 человек утонули в уральских водоёмах с начала тёплого периода
16 человек утонули в уральских водоёмах с начала тёплого периода
Сегодня, 22:23ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
С начала тёплого периода на водоёмах Свердловской области утонули 16 человек. Таким образом, погибли 12 взрослых и 4 несовершеннолетних свердловчанина в возрасте 7, 12, 15 и 16 лет.

Отмечается, что наибольшее число несчастных случаев произошло в Каменске-Уральском, Нижнетуринском и Каменском городских округах, а также в муниципальном образование Алапаевское. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных.

Её данные гласят, что чаще всего тонут нетрезвые граждане и дети, которые остались без присмотра взрослых. Каменных подчеркнула, что за весь 2020 год за аналогичный период было зафиксировано 18 смертей, а за 2019 год в водоемах утонули 16 юных уральцев.

Напомним, 22 мая на карьере Селикатный в Каменске-Уральском утонул 7-летний мальчик. Он был на водоеме с родственниками и на какое-то время остался без присмотра.

24 мая 16-летний подросток утонул на водоеме в Каменске-Уральском. Подросток нырнул, но не смог выплыть на поверхность.

Материалы по теме:
Свердловская областьстатистикаводоемыданные
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы