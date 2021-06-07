Избивший до смерти охранника киоска задержан в Екатеринбурге

Подозреваемого в избиении до смерти охранника киоска задержали в Екатеринбурге. 29-летний местный житель был ранее судим за кражи и изнасилование.

Установить и задержать напавшего на работников торгового павильона на улице Ключевская 29 мая удалось сотрудникам уголовного розыска отдела полиции № 9 Екатеринбурга, сообщает Znak. До смерти избившим охранника киоска после отказа заплатить за пиво оказался 29-летний мужчина, который ранее был судим за кражи и насильственные действия сексуального характера. Он был задержан 1 июня и помещен под арест по решению суда. Екатеринбуржцу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), рассказали в пресс-службе регионального СКР. В ведомстве отметили, что мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Напомним, 55-летний охранник ларька из Екатеринбурга скончался на следующий день после нападения в больнице. Он попытался задержать похитителей алкоголя, но они избили его по голове и скрылись. Умер избитый из-за пива охранник ларька в Екатеринбурге

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