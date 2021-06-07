Избивший до смерти охранника киоска задержан в Екатеринбурге

Избивший до смерти охранника киоска задержан в Екатеринбурге
Избивший до смерти охранника киоска задержан в Екатеринбурге
Сегодня, 12:19ПроисшествияФото: pixabay.com
Подозреваемого в избиении до смерти охранника киоска задержали в Екатеринбурге. 29-летний местный житель был ранее судим за кражи и изнасилование.

Установить и задержать напавшего на работников торгового павильона на улице Ключевская 29 мая удалось сотрудникам уголовного розыска отдела полиции № 9 Екатеринбурга, сообщает Znak.

До смерти избившим охранника киоска после отказа заплатить за пиво оказался 29-летний мужчина, который ранее был судим за кражи и насильственные действия сексуального характера.

Он был задержан 1 июня и помещен под арест по решению суда.

Екатеринбуржцу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), рассказали в пресс-службе регионального СКР.

В ведомстве отметили, что мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 55-летний охранник ларька из Екатеринбурга скончался на следующий день после нападения в больнице. Он попытался задержать похитителей алкоголя, но они избили его по голове и скрылись.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
происшествиеубийствополициязадержаниеобществоохранниккиоскЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы