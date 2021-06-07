Мотоциклист с переломами госпитализирован после столкновения с «Газелью» в Тагиле

Мотоциклист с переломами госпитализирован после столкновения с «Газелью» в Тагиле
Мотоциклист с переломами госпитализирован после столкновения с «Газелью» в Тагиле
Сегодня, 09:01ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
В больницу с переломами и тупой травмой живота госпитализирован водитель мотоцикла после столкновения с «Газелью» на проспекте Мира в Нижнем Тагиле.

Дорожно-транспортное происшествие с участием ​мотоцикла Honda случилось около 20.30 в воскресенье, 6 июня ​у дома № 38 на проспекте Мира.

На перекрестке с улицей Газетная 27-летний водитель автомобиля «ГАЗ 322131», совершая поворот налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу байкеру.

В результате аварии 29-летний водитель мотоцикла ​​с открытым переломом левого предплечья, переломом левого бедра и тупой травмой живота был госпитализирован в ЦГБ Нижнего Тагила, рассказали TagilCity.ru в отделении пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Водитель автомобиля, как показало медосвидетельствование, в момент ДТП был трезв.

Он пояснил инспекторам ГИБДД, что при совершении поворота налево, неожиданно для него на дорогу выехал водитель мотоцикла. Мужчина применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

С начала 2021 года это уже пятое ДТП с участием мотоциклистов в Нижнем Тагиле.

Водители автомобилей должны быть внимательней на дорогах и помнить, что с наступлением теплого времени года на дорогах появляются мотоциклисты. Будьте внимательнее! призывают тагильчан в городской Госавтоинспекции.

Напомним, ДТП с участием автомобиля и мотоциклиста произошло на перекрестке проспекта Мира и улицы Газетная в Нижнем Тагиле вечером 6 июня. На фотографиях с места событий можно увидеть, что вокруг пострадавшего собралась толпа людей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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