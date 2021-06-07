Мотоциклист с переломами госпитализирован после столкновения с «Газелью» в Тагиле

Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла Honda случилось около 20.30 в воскресенье, 6 июня у дома № 38 на проспекте Мира.
На перекрестке с улицей Газетная 27-летний водитель автомобиля «ГАЗ 322131», совершая поворот налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу байкеру.
В результате аварии 29-летний водитель мотоцикла с открытым переломом левого предплечья, переломом левого бедра и тупой травмой живота был госпитализирован в ЦГБ Нижнего Тагила, рассказали TagilCity.ru в отделении пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».
Водитель автомобиля, как показало медосвидетельствование, в момент ДТП был трезв.
Он пояснил инспекторам ГИБДД, что при совершении поворота налево, неожиданно для него на дорогу выехал водитель мотоцикла. Мужчина применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
С начала 2021 года это уже пятое ДТП с участием мотоциклистов в Нижнем Тагиле.
Водители автомобилей должны быть внимательней на дорогах и помнить, что с наступлением теплого времени года на дорогах появляются мотоциклисты. Будьте внимательнее! призывают тагильчан в городской Госавтоинспекции.
Напомним, ДТП с участием автомобиля и мотоциклиста произошло на перекрестке проспекта Мира и улицы Газетная в Нижнем Тагиле вечером 6 июня. На фотографиях с места событий можно увидеть, что вокруг пострадавшего собралась толпа людей.