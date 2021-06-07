Один гнал, второй не пропустил: в причинах ДТП с байкером разберутся следователи

Один гнал, второй не пропустил: в причинах ДТП с байкером разберутся следователи
Один гнал, второй не пропустил: в причинах ДТП с байкером разберутся следователи
Сегодня, 17:49ПроисшествияФото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Видео со столкновением байкера и газели появилось в Тагиле

Дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель байка получил переломы и травму живота, попало на видео. Авария случилась на перекрестке Мира — Газетная в Нижнем Тагиле 6 июня.

Судя по кадрам, 29-летний водитель мотоцикла ехал на мигающий сигнал светофора, когда его не пропустил водитель «Газели». Автомобилист совершал поворот налево, двигаясь также на «зеленый свет».

В результате столкновения мотоциклист слетел с байка и ударился об асфальт. Мотоцикл Honda на скорости залетел под маршрутку и застрял под ее передней частью.

Видео:Канал "С Тагила" на YouTube

Все обстоятельства и причины ДТП, в том числе, нарушил ли кто-то из участников правила дорожного движения или существующие ограничения скоростного режима, выяснят сотрудники следственной части МУ МВД России «Нижнетагильское», рассказали TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием ​мотоцикла Honda случилось около 20.30 в воскресенье, 6 июня ​у дома № 38 на проспекте Мира в Нижнем Тагиле. В городском ГИБДД отметили, что с начала 2021 года это уже пятое ДТП с участием мотоциклистов.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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