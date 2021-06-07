Оставшийся дома один 6-летний ребенок попросил прохожих о помощи в Нижнем Тагиле

Оставшийся дома один 6-летний ребенок попросил прохожих о помощи в Нижнем Тагиле
Оставшийся дома один 6-летний ребенок попросил прохожих о помощи в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:44ПроисшествияФото: pixabay.com
6-летний тагильчанин попросил помощи у прохожих, оставшись один в запертой квартире. Мать вернулась, когда на место происшествия были вызваны полицейские и спасатели.

Запертого дома 6-летнего ребенка, который просил помощи, высунувшись в окно на 5 этаже, заметили прохожие в доме № 68 на улице Газетная в Нижнем Тагиле. Инцидент случился около 17.50 в воскресенье 6 июня.

Одна из очевидиц вызвала полицию. В итоге вместе со стражами порядка приехали и сотрудники МЧС, которые применили лестницу для вызволения мальчика из запертой квартиры.

В тот момент, когда шла спасательная операция, объявилась мать ребенка.

От 30-летней женщины исходил запах алкоголя. Она уверяла инспекторов ПДН, что буквально ненадолго уходила к знакомым постирать. Мать будет поставлена на учет и привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительский обязанностей, прокомментировали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, трое маленьких детей выпали из окон в Нижнем Тагиле с начала 2021 года. Как отметили в полиции, зачастую причинами таких инцидентов становится неограниченный доступ детей к открытым окнам, незакрепленные москитные сетки, а также отсутствие должного контроля со стороны родителей.

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Нижний Тагил
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