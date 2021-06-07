Переломы ребер и таза получила екатеринбурженка из-за пьяного водителя без прав

Лобовое столкновение Chevrolet Cruze и Mitsubishi Colt произошло вечером 6 июня на Самоцветном бульваре. Водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где и произошла авария.
В ДТП пострадала 20-летняя пассажирка Chevrolet. Она была госпитализирована на скорой помощи в больницу с перелом ребер и подозрением на перелом таза.
50-летний водитель Mitsubishi был сильно пьян, кроме того, у мужчины не было при себе прав. Он был привлечен к административной ответственности за отсутствие документов и вождение в состоянии алкогольного опьянения, пишет E1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.
Напомним, 5 июня на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле 26-летний водитель без прав на пешеходном переходе сбил мужчину и женщину. Оба пострадавших были госпитализированы с серьезными травмами. В ГИБДД отметили, что водитель никогда не получал водительского удостоверения.