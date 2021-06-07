Переломы ребер и таза получила екатеринбурженка из-за пьяного водителя без прав

50-летний водитель Mitsubishi был сильно пьян, кроме того, у мужчины не было при себе прав. Он был привлечен к административной ответственности за отсутствие документов и вождение в состоянии алкогольного опьянения, пишет E1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.