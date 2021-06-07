Первокурсник скончался за несколько минут до экзамена в УрФУ в Екатеринбурге

Первокурсник скончался за несколько минут до экзамена в УрФУ в Екатеринбурге
Первокурсник скончался за несколько минут до экзамена в УрФУ в Екатеринбурге
Сегодня, 15:53ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
Всего за несколько минут до начала экзамена в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге скончался первокурсник магистратуры.

Молодому человеку, который шел в аудиторию на экзамен, стало плохо и он попросил воды у очевидцев. Ему была оказана первая помощь, однако студент скончался до приезда медиков «скорой».

Сегодня в корпусе УрФУ скончался студент первого курса магистратуры физико-технологического института. Выражаем соболезнования родным, близким и сокурсникам, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу вуза.

О причинах смерти пока не сообщается. Вернее всего, они будут установлены в ходе доследственной проверки.

Напомним, в середине мая 2020 года в общежитии Уральского федерального университета был обнаружен труп 19-летнего молодого человека. Его тело было обмотано простыней, на голове был пакет, а на шее — веревка.

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