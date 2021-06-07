После ДТП с лосем водитель BMW погиб под Екатеринбургом

После столкновения с лосем в ночь на 7 июня на 12 километре ЕКАД погиб человек, сообщает ЕАН со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.
По предварительной информации водитель Opel Zafira, ехавший в сторону Березовского, сбил лося. Животное отбросило на движущийся во встречном направлении BMW X3, 33-летний водитель которого получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.
Дикое животное также погибло.
Напомним, 18 мая четыре человека пострадали в ДТП с лосем на свердловской дороге под Асбестом. От удара у отечественного автомобиля срезало крышу.