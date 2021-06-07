После ДТП с лосем водитель BMW погиб под Екатеринбургом

Водитель Opel сбил лося на ЕКАД, после чего животное отбросило на движущийся во встречном направлении BMW. В результате столкновения мужчина погиб.

После столкновения с лосем в ночь на 7 июня на 12 километре ЕКАД погиб человек, сообщает ЕАН со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга. По предварительной информации водитель Opel Zafira, ехавший в сторону Березовского, сбил лося. Животное отбросило на движущийся во встречном направлении BMW X3, 33-летний водитель которого получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Дикое животное также погибло. Напомним, 18 мая четыре человека пострадали в ДТП с лосем на свердловской дороге под Асбестом. От удара у отечественного автомобиля срезало крышу. Четыре человека пострадали в ДТП с лосем на свердловской дороге

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