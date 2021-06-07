Рабочий выпал из строительной люльки из-за сильного ветра в Екатеринбурге

Предварительные данные гласят, что рабочий выпал из люльки, так как 7 июня были сильные порывы ветра. В результате инцидента мужчина получил травмы, тяжесть которых на данный момент определяется врачами. Также на месте происшествия работает группа немедленного реагирования ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу. Личность пострадавшего уже установлена: это мужчина 1976 года рождения, подчеркнул полковник Горелых.