Рабочий выпал из строительной люльки из-за сильного ветра в Екатеринбурге

Рабочий выпал из строительной люльки из-за сильного ветра в Екатеринбурге
Рабочий выпал из строительной люльки из-за сильного ветра в Екатеринбурге
Вчера, 23:03ПроисшествияФото: Telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург»
Рабочий упал с высоты в жилом комплексе «Прекрасный» в Екатеринбурге. Причиной инцидента стал сильный ветер.

Жилой комплекс расположен по адресу Репина, 68/1. Информацию о случившемся Е1 подтвердил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Предварительные данные гласят, что рабочий выпал из люльки, так как 7 июня были сильные порывы ветра. В результате инцидента мужчина получил травмы, тяжесть которых на данный момент определяется врачами. Также на месте происшествия работает группа немедленного реагирования ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу. Личность пострадавшего уже установлена: это мужчина 1976 года рождения, подчеркнул полковник Горелых.

Напомним, в начале мая в Екатеринбурге рабочий стройплощадки сорвался с высоты и разбился. По словам очевидцев, смерть наступила мгновенно.

Сюжеты:
Екатеринбург
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