Вышедший из леса лось напугал садоводов в Нижнем Тагиле

Во избежание неприятностей, если вне леса обнаружено дикое животное, необходимо соблюсти правила: ни в коем случае не подходить к животному, не пытаться накормить его, не уводить животное. О случае выхода диких животных к людям, необходимо об этом оповестить Региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования. Так же можно вызвать полицию по телефону «102» или по единому номеру телефона экстренных служб «112».