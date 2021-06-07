Вышедший из леса лось напугал садоводов в Нижнем Тагиле

Лось наведался к владельцам садовых участков в коллективном саду «Старатель-1» Нижнего Тагила, сообщается в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил». Лесной житель не был готов к встрече с людьми, испуганно перебегал с участка на участок, перепрыгивая через заборы.
К нам в коллективный сад «Старатель-1» вышла из леса молодая самка лося. Лосиха изрядно испугана. По саду перемещается хаотично, перепрыгивает через ограждения, чем пугает садоводов. Куда обращаться в таких случаях? МЧС и полиция в помощи отказали. Егеря или службу лесничих мы найти не смогли. Небезопасно так животному находится среди людей. обратилась за помощью подписчица паблика в «Инцидент Нижний Тагил».
Во избежание неприятностей, если вне леса обнаружено дикое животное, необходимо соблюсти правила: ни в коем случае не подходить к животному, не пытаться накормить его, не уводить животное. О случае выхода диких животных к людям, необходимо об этом оповестить Региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования. Так же можно вызвать полицию по телефону «102» или по единому номеру телефона экстренных служб «112».
TagilCity.ru не один раз писали о выходе диких животных к людям. Будьте внимательны и осторожны.