12-летнего мальчика зарезал друг в подъезде Нижнего Новгорода

12-летнего мальчика зарезал друг в подъезде Нижнего Новгорода
12-летнего мальчика зарезал друг в подъезде Нижнего Новгорода
Сегодня, 15:50ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Тело подростка нашли в подъезде Нижнего Новгорода. Предварительно известно, что его убил друг.

Тело 12-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов Нижнего Новгорода вчера вечером, 6 июня, пишет «Российская газета».

Мальчика убили, изрезав его тело. Возбуждено дело по УК РФ. По данным регионального СУ СК, ранил ребенка его ровесник. Ребята были знакомыми и часто ссорились.

Предварительно известно, что погибший мальчик якобы обижал второго подростка и не хотел с ним проводить время. Предполагаемого убийцу отправили в центр изоляции несовершеннолетних.

Сейчас правоохранители проводят экспертизы и узнают все о подростках и их конфликте.

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