12-летнего мальчика зарезал друг в подъезде Нижнего Новгорода

Тело 12-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов Нижнего Новгорода вчера вечером, 6 июня, пишет «Российская газета».
Мальчика убили, изрезав его тело. Возбуждено дело по УК РФ. По данным регионального СУ СК, ранил ребенка его ровесник. Ребята были знакомыми и часто ссорились.
Предварительно известно, что погибший мальчик якобы обижал второго подростка и не хотел с ним проводить время. Предполагаемого убийцу отправили в центр изоляции несовершеннолетних.
Сейчас правоохранители проводят экспертизы и узнают все о подростках и их конфликте.