Без света из-за непогоды остались более 11,5 тысячи человек в Свердловской области

Свердловские энергетики занимаются восстановлением электричества в дома 11,5 тысяч жителей. Все эти люди остались без света из-за плохой погоды, которая стоит в регионе. Об этом сообщает департамент информационной политики.
По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, из-за шторма света нет в некоторых домах Первоуральска, Среднеуральска, Белоярского района, Каменске-Уральском, Горном щите и Серовском городском округе.
Напомним, что 7 и 8 июня в регионе объявлено штормовое предупреждение. Замечен сильный ветер до 20 метров в секунду, ливни и грозы. Также в связи с погодными условиями некоторые энергетические предприятия перевели на усиленный рабочий график.