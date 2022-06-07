Двадцать курьеров-мошенников поймали с начала года в Екатеринбурге

В основном на преступный путь встали молодые люди. Трое из них и вовсе прибыли на заработки из Кирова. Все они откликнулись на вакансии в сети. Лишь, приступив к делу, они поняли, что их вовлекают в криминал. Однако, узнав, не остановились, соблазнившись легкой наживой, сообщает E1.