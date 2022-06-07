Двадцать курьеров-мошенников поймали с начала года в Екатеринбурге

Двадцать курьеров-мошенников поймали с начала года в Екатеринбурге
Двадцать курьеров-мошенников поймали с начала года в Екатеринбурге
Сегодня, 15:05ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
С января в Екатеринбурге задержали уже два десятка ходивших по квартирам аферистов.

В основном на преступный путь встали молодые люди. Трое из них и вовсе прибыли на заработки из Кирова. Все они откликнулись на вакансии в сети. Лишь, приступив к делу, они поняли, что их вовлекают в криминал. Однако, узнав, не остановились, соблазнившись легкой наживой, сообщает E1.

По данным полиции, аферисты, в частности, представлялись правоохранителями и заявляли посещаемым ими гражданам, в основном пенсионерам, о том, что их родственники стали виновниками ДТП, а уладить дело можно за взятку.

Получив деньги, они перечисляли почти всю сумму заказчику преступления, оставляя себе до десятой доли нелегального дохода. Теперь им грозит до десяти лет тюрьмы, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

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