Двадцать курьеров-мошенников поймали с начала года в Екатеринбурге

В основном на преступный путь встали молодые люди. Трое из них и вовсе прибыли на заработки из Кирова. Все они откликнулись на вакансии в сети. Лишь, приступив к делу, они поняли, что их вовлекают в криминал. Однако, узнав, не остановились, соблазнившись легкой наживой, сообщает E1.
По данным полиции, аферисты, в частности, представлялись правоохранителями и заявляли посещаемым ими гражданам, в основном пенсионерам, о том, что их родственники стали виновниками ДТП, а уладить дело можно за взятку.
Получив деньги, они перечисляли почти всю сумму заказчику преступления, оставляя себе до десятой доли нелегального дохода. Теперь им грозит до десяти лет тюрьмы, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.