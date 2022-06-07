Клеща с боррелиозом отказывались доставать у ребенка врачи в Верхней Пышме

Клещ укусил младшеклассника, когда тот занимался на спортплощадке. Папа незамедлительно поехал с сыном в травмпункт, но там снять с ребенка паразита отказались. Следом они посетили поликлинику и детский приемный покой, где их просьбу о помощи также проигнорировали.