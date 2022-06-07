Мужчина из Сухого Лога выпросил у подростка интимные снимки

В Сухом Логе злоумышленник выманил у 13-летней школьницы эротические снимки, пишет «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на источник в следственном комитете.
Известно, что месяц назад девушка получила сообщение в соцсетях с требованием отправить интимные фото. В противном случае неизвестный угрожал рассылкой якобы уже имеющихся у него фотографий в соцсети знакомых школьницы.
Девушка, испугавшись, отправила злоумышленнику пять личных фото. После этого мужчина удалил фейковую страницу в соцсети. О произошедшем подросток рассказала своему папе, а тот написал заявление в полицию.
В интересах следствия правоохранители пока не комментируют произошедшее.