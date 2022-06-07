Мужчина из Сухого Лога выпросил у подростка интимные снимки

Мужчина из Сухого Лога выпросил у подростка интимные снимки
Мужчина из Сухого Лога выпросил у подростка интимные снимки
Сегодня, 16:02ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Злоумышленник из Сухого Лога выпросил у 13-летней девушки эротические фотографии под угрозой рассылки уже имеющихся.

В Сухом Логе злоумышленник выманил у 13-летней школьницы эротические снимки, пишет «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на источник в следственном комитете.

Известно, что месяц назад девушка получила сообщение в соцсетях с требованием отправить интимные фото. В противном случае неизвестный угрожал рассылкой якобы уже имеющихся у него фотографий в соцсети знакомых школьницы.

Девушка, испугавшись, отправила злоумышленнику пять личных фото. После этого мужчина удалил фейковую страницу в соцсети. О произошедшем подросток рассказала своему папе, а тот написал заявление в полицию.

В интересах следствия правоохранители пока не комментируют произошедшее.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
отецдевушкаинтиминтимные фотоподросток#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы