Пассажир избил таксиста в Екатеринбурге

Пассажир избил таксиста в Екатеринбурге
Пассажир избил таксиста в Екатеринбурге
Сегодня, 20:06ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Десятки ударов по голове нанес молодой пассажир шоферу такси в Екатеринбурге.

Как рассказывает таксист, севший в машину парень держал пластиковый стаканчик с чаем. Водитель попросил его быть осторожным и ненароком не пролить напиток. Пассажир в грубой форме проявил недовольство просьбой.

По дороге пассажир продолжил грубить, нецензурно комментируя манеру вождения таксиста. После резкого торможения на перекрестке, он выдал гневную тираду. По свидетельству таксиста, он не стал ругаться с парнем, но попросил его покинуть автомобиль.

Желание таксиста высадить неприличного пассажира, вызвало у последнего неконтролируемую агрессию. Он двадцать пять раз стукнул водителя по голове и только после этого вышел из такси и скрылся с места преступления.

Пострадавший сам себе вызвал скорую. В больнице ему диагностировали множественные гематомы черепа, сообщает Е1, основываясь на словах таксиста. Сейчас избившего его хулигана разыскивает полиция.

Сюжеты:
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