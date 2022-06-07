Разрушительный шторм обрушился на Свердловскую область

Основной проблемой, вызванной непогодой, стало отключение электроэнергии у десятков тысяч людей. В одном только Екатеринбурге без света сидят 11 тысяч человек.
Также приостановлена подача электричества в жилые дома и здания множества областных городов и сел. Ремонтные бригады работают над исправлением ситуации.
Кроме того, мощный ветер обрушил стволы десятков деревьев и сорвал кровлю с ревдинского педколледжа, здание оцеплено до устранения последствий происшествия, сообщил Е1.
Накануне МЧС объявило о неблагоприятной погодной обстановке в области 7-8 июня, и прогноз сбывается.