Разрушительный шторм обрушился на Свердловскую область

Разрушительный шторм обрушился на Свердловскую область
Разрушительный шторм обрушился на Свердловскую область
Сегодня, 21:10ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Буря в Свердловской области нанесла значительный ущерб инфраструктуре.

Основной проблемой, вызванной непогодой, стало отключение электроэнергии у десятков тысяч людей. В одном только Екатеринбурге без света сидят 11 тысяч человек.

Фото:паблик "Екатское чтиво. Новости Екатеринбурга"

Также приостановлена подача электричества в жилые дома и здания множества областных городов и сел. Ремонтные бригады работают над исправлением ситуации.

Фото:«Инцидент Екатеринбург»

Кроме того, мощный ветер обрушил стволы десятков деревьев и сорвал кровлю с ревдинского педколледжа, здание оцеплено до устранения последствий происшествия, сообщил Е1.

Фото:«Инцидент Екатеринбург»

Накануне МЧС объявило о неблагоприятной погодной обстановке в области 7-8 июня, и прогноз сбывается.

Сюжеты:
Новости УрФО
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