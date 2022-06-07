Стая собак разодрала автомобиль в Самаре

Владелица машины лично застала, как разъяренные животные портят ее Hyundai Creta. Женщина проснулась из-за запиликавшей сигнализации. Присмотревшись, она увидела, что сбившиеся в стаю животные отдирают и разбивают конструктивные элементы ее кроссовера. Отогнать собак не получалось.По словам женщины, они сами прекратили терзать машину, лишь когда их привлек шум из соседнего двора.