Топ-менеджеры VK трагически погибли на северной реке

Топ-менеджеры VK трагически погибли на северной реке
Топ-менеджеры VK трагически погибли на северной реке
Сегодня, 16:01ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Управленцы соцсети ВКонтакте Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков скончались, вследствие трагического происшествия в Ненецкой автономной области.

Первый зам гендиректора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам Сергей Мерзляков отдыхали на севере России. Они катались на внедорожниках-амфибиях по пересеченной местности вдоль Белого моря и переправлялись через водоемы.

Во время очередной переправы в ночь с 6 на 7 июня машина, где они находились, перевернулась, ехавших бурным потоком унесло в открытое море. Оба руководителя насмерть замерзли, оказавшись в холодной воде, сообщает РИА «Новости».

Фото:пресс-служба СК РФ

Информацию о трагическом инциденте с жертвами подтвердили в пресс-службе социальной сети и в СК по Архангельской области, в состав которой входит Ненецкий округ. Кроме того, сообщается, что оленеводам и спасателям удалось предотвратить гибель еще нескольких человек, также пострадавших при опасной переправе.

СК РФ опубликовал кадры, на которых различим перевернутый искореженный вездеход и лежащие неподалеку тела. Вертолетом их транспортируют в административный центр округа Нарьян-Мар, где состоятся процедуры опознания и судебно-медицинской экспертизы.

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