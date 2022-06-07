Уходившую из дома молодую маму нашли в Екатеринбурге

Уходившую из дома молодую маму нашли в Екатеринбурге
Уходившую из дома молодую маму нашли в Екатеринбурге
Сегодня, 20:06ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI

Полиция нашла пропавшую 37-летнюю жительницу Екатеринбурга

Увенчались успехом продлившиеся неделю поиски 37-летней екатеринбурженки Оксаны Ерахтиной.

Женщина в неизвестном направлении ушла из квартиры в Академическом районе уральской столицы. О своих планах она не оповестила никого, включая супруга. Кроме того, она оставила дома недавно родившегося малыша, в дни поисковой операции жившего у бабушки.

Служащие угрозыска восьмого городского отдела полиции вычислили беглянку в пределах ее же Академического района. Пока не установлено, где все эти дни находилась женщина.

У нее фингал под глазом, и она прихрамывает, однако никаких серьезных повреждений у нее нет. Сейчас ее допрашивают в участке, рассказали Е1 в УМВД по Екатеринбургу.

Сюжеты:
Новости УрФО
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