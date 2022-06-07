Уходившую из дома молодую маму нашли в Екатеринбурге

Женщина в неизвестном направлении ушла из квартиры в Академическом районе уральской столицы. О своих планах она не оповестила никого, включая супруга. Кроме того, она оставила дома недавно родившегося малыша, в дни поисковой операции жившего у бабушки.
Служащие угрозыска восьмого городского отдела полиции вычислили беглянку в пределах ее же Академического района. Пока не установлено, где все эти дни находилась женщина.
У нее фингал под глазом, и она прихрамывает, однако никаких серьезных повреждений у нее нет. Сейчас ее допрашивают в участке, рассказали Е1 в УМВД по Екатеринбургу.