Уральская семья с шестью детьми осталась без дома после празднования дня рождения

Уральская семья с шестью детьми осталась без дома после празднования дня рождения
Уральская семья с шестью детьми осталась без дома после празднования дня рождения
Сегодня, 17:50ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В селе Ялунинское под Алапаевском у многодетной семьи сгорел дом после празднования дня рождения одной из дочерей.

Дом семья строила и благоустраивала на протяжении 12 лет. Дом сгорел из-за замыкания проводки, пишет «КП-Екатеринбург».

Сын проснулся ночью, говорит: «Дымом пахнет». Следом дочка закричала, что горим. Старший сын тут же начал выводить на улицу братьев и сестер,рассказала семья.

Некоторые документы они успели вынести, но часть важной документации сгорела, в том числе паспорт и свидетельства о рождении детей.

Всего в семье воспитывается шестеро детей: старшему 16 лет, а младшему почти год. Теперь семья Мерзляковых ищет новое жилье. Пока они живут у родственников.

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