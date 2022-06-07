В Екатеринбурге полиция неделю разыскивает 37-летнюю женщину

В тот день она ушла из дома в Академическом районе и не вернулась. Об этом рассказал ее муж Владимир Е1.
По словам супруга, женщину видели три дня назад на Павла Шаманова, 52, а также у дома на Рябинина, 21. Теперь мужчина обходит все магазины на районе. Выяснилось, что есть люди, которые видели женщину в субботу, 4 июня.
Ребенок у бабушки сейчас. Обратились в полицию. Была в синем костюме, типа спортивного с логотипом Fila, и в темных кедах с белой подошвой,пояснил автор.
Среди особых примет женщины – шрам на брови.