В Екатеринбурге полиция неделю разыскивает 37-летнюю женщину

В Екатеринбурге полиция неделю разыскивает 37-летнюю женщину
В Екатеринбурге полиция неделю разыскивает 37-летнюю женщину
Сегодня, 11:17ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В Екатеринбурге таинственно исчезла 37-летняя жительница Оксана Ерахтиа. Её разыскивают с 1 июня.

В тот день она ушла из дома в Академическом районе и не вернулась. Об этом рассказал ее муж Владимир Е1.

По словам супруга, женщину видели три дня назад на Павла Шаманова, 52, а также у дома на Рябинина, 21. Теперь мужчина обходит все магазины на районе. Выяснилось, что есть люди, которые видели женщину в субботу, 4 июня.

Ребенок у бабушки сейчас. Обратились в полицию. Была в синем костюме, типа спортивного с логотипом Fila, и в темных кедах с белой подошвой,пояснил автор.

Среди особых примет женщины – шрам на брови.

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