В Нижнем Тагиле скончалась учительница математики гимназии №18 Галина Шалагинова

В Нижнем Тагиле скончалась учительница математики гимназии №18 Галина Шалагинова
В Нижнем Тагиле скончалась учительница математики гимназии №18 Галина Шалагинова
Сегодня, 13:45ПроисшествияФото: гимназия №18
В Нижнем Тагиле Галина Александровна Шалагинова скончалась после тяжелой болезни. Несмотря на то, что женщина была на пенсии, она продолжала преподавать.

Известно, что Галина Александровна умерла после продолжительной болезни.

Для многих она была гораздо больше, чем коллега по работе: для одних – близкий друг, для других – образцовый и кропотливый педагог, пример для подражания, для учеников – любимый учитель,написали коллеги.

Родилась Галина Шалагинова 3 апреля 1944 года в Карпинске, там и закончила школу. Затем поступила на физико-математический факультет Нижнетагильского педагогического института. Карьеру она начала в школе №35, а продолжила деятельность в школе №23.

Затем стала завучем данной школы, а потом и директором. В 90-е годы женщина стала начальником отдела образования Ленинского района, где она проработала до пенсии. При этом она продолжила работать учителем математики в гимназии №18.

Коллеги пишут, что Галина Александровна была блестящим преподавателем и мастером с большой буквы.

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