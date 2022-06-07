В Нижнем Тагиле скончалась учительница математики гимназии №18 Галина Шалагинова

Известно, что Галина Александровна умерла после продолжительной болезни.
Для многих она была гораздо больше, чем коллега по работе: для одних – близкий друг, для других – образцовый и кропотливый педагог, пример для подражания, для учеников – любимый учитель,написали коллеги.
Родилась Галина Шалагинова 3 апреля 1944 года в Карпинске, там и закончила школу. Затем поступила на физико-математический факультет Нижнетагильского педагогического института. Карьеру она начала в школе №35, а продолжила деятельность в школе №23.
Затем стала завучем данной школы, а потом и директором. В 90-е годы женщина стала начальником отдела образования Ленинского района, где она проработала до пенсии. При этом она продолжила работать учителем математики в гимназии №18.
Коллеги пишут, что Галина Александровна была блестящим преподавателем и мастером с большой буквы.