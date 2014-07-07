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Ночью в центре Нижнего Тагила горела пассажирская газель (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ночью в центре Нижнего Тагила горела пассажирская газель (ВИДЕО)

7 июля 2014, 10:15Происшествия
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