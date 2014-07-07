Ночью в центре Нижнего Тагила горела пассажирская газель (ВИДЕО)

Случилось это в центре города во дворе по улице Газетная, 95. На площади 5 кв.м. горела пассажирская газель. Сообщение о пожаре в дежурную часть поступило в три часа ночи.

Проснулись в три часа ночи от сработавшей сигнализации, посмотрели в окно, во дворе рядом стояли две пассажирские газели, одна из них горела. Тут же позвонили в пожарную часть, там нам сказали что вызов уже принят и наряд выехал. Выбежал мужчина и отогнал вторую газель подальше от той что загорелась. Через минут 5-7 приехали пожарные и ликвидировали возгорание рассказывает Сергей.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что в тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 5 человек личного состава. Пожар был полностью потушен в 03:13. Причины и ущерб, по словам специалистов, устанавливаются.

Видео предоставил пользователь Сергей

Как наглядно показывают такие происшествия, даже небольшая неполадка в электрооборудовании может стать причиной серьезного возгорания, которое вполне может привести к человеческим жертвам. Что в таком случае можно сказать о заводском высоковольтном оборудовании, питающем несколько цехов? Чтобы избежать неприятных ситуаций, следует купить испытательное оборудование, которое поможет заранее определить слабые места и не допустить поломок, приводящих к печальным последствиям.