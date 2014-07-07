Вандалы разгромили памятники на Северном кладбище в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На место происшествия выехала следственно – оперативная группа, которая при обходе кладбища обнаружила опрокинутыми 14 мраморных памятников и сломанными 16 деревянных крестов.

Как рассказал начальник отделения полиции № 19 подполковник Андрей Бельков, кладбище не охраняется. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 244 уголовного кодекса Российской Федерации. (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Полицейские приложат все усилия для раскрытия этого резонансного преступления. Расследование уголовного дела продолжается

Фотографии пресс-службы МВД

Напомним, что первый подобный случай произошёл в апреле. Тогда 35-летний мужчина без определённого места жительства сломал 14 мраморных надгробий. Год назад в Пасху он же разгромил около 10 мраморных надгробий на этом кладбище, когда пришёл проведать могилу отца.

Круг подозреваемых полицейскими уже определён, однако 35-летний вандал в него не вошёл – у него есть алиби.

К счастью, в настоящее время такие вандалы - большая редкость, и чаще всего им даже не удается проникнуть на кладбище. Поэтому нужно зайти на сайт izgotovleniepamyatnikov.ru. Здесь можно узанать всё о технологиях изготовления, материалах и видах, а так же сделать заказ.