За получение взятки в Нижнем Тагиле осудят сотрудника колонии ИК-12

Как пояснил руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Нижний Тагил регионального СК России Антон Поклонов, 20 мая текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий - «оперативного эксперимента», сотрудниками Управления безопасности ГУФСИН России по Свердловской области был выявлен и задокументирован факт получения указанным сотрудником ИК-12 от осуждённого взятки в виде денег в размере 5 тысяч рублей за беспрепятственное перемещение двух мобильных телефонов на охраняемой территории ФКУ ИК-12, а также за дальнейшую их передачу другому осуждённому.

Следует отметить, что в ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину и просил рассмотреть уголовное дело в суде в особом порядке, т.е. без исследования доказательств по существу. Такое ходатайство было заявлено обвиняемым, поскольку, как гласит ч.7 ст.316 УПК РФ, если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными доказательствами, то подсудимому назначается наказание, которое не может превышать две трети максимального срока наиболее строгого вида наказания.

Поскольку следователем Следственного комитета собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в федеральный суд Ленинского района города Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.