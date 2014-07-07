За получение взятки в Нижнем Тагиле осудят сотрудника колонии ИК-12
В Нижнем Тагиле завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника ФКУ ИК-12, обвиняемого в получении взятки за совершение незаконных действий и в превышении должностных полномочий. Добавим, что расследованием занимался следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила СК РФ по Свердловской области.
Как пояснил руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Нижний Тагил регионального СК России Антон Поклонов, 20 мая текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий - «оперативного эксперимента», сотрудниками Управления безопасности ГУФСИН России по Свердловской области был выявлен и задокументирован факт получения указанным сотрудником ИК-12 от осуждённого взятки в виде денег в размере 5 тысяч рублей за беспрепятственное перемещение двух мобильных телефонов на охраняемой территории ФКУ ИК-12, а также за дальнейшую их передачу другому осуждённому.
Следует отметить, что в ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину и просил рассмотреть уголовное дело в суде в особом порядке, т.е. без исследования доказательств по существу. Такое ходатайство было заявлено обвиняемым, поскольку, как гласит ч.7 ст.316 УПК РФ, если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными доказательствами, то подсудимому назначается наказание, которое не может превышать две трети максимального срока наиболее строгого вида наказания.
Поскольку следователем Следственного комитета собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в федеральный суд Ленинского района города Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.
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