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За получение взятки в Нижнем Тагиле осудят сотрудника колонии ИК-12
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За получение взятки в Нижнем Тагиле осудят сотрудника колонии ИК-12

7 июля 2014, 13:50Происшествия
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