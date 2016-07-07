7 автомобилей разбились на трассе под Екатеринбургом: 3 человека получили травмы (ФОТО)
Дорожные инспекторы отмечаю, что на участке, где произошло ДТП, производится ремонт дороги – все автомобили едут по одной полосе.
Во второй половине дня 7 июля уральские автолюбители стали участниками массовой аварии на автодороге Екатеринбург – Шадринск – Курган. ДТП устроил 38-летний водитель Nissan Condor.
В пресс-службе свердловского ГИБДД рассказали, что грузовик ехал в сторону Каменск-Уральского. Транспорт превысил скорость, поэтому врезался в Ford Focus, который стоял на обочине. От удара иномарка отлетела в Honda и далее по цепочке: «японец» врезался в Skoda Yeti, та – в ГАЗ. Наконец, отечественное авто наехало на еще одну Honda. Таким образом, грузовик Nissan Condor собрал в «паровозик» 6 легковых автомобилей.
В аварии пострадали 3 человека: водитель Focus сломала нос и получила сотрясение мозга. У автолюбителя, который сидел за рулем Skoda, ушиб грудной клетки, а у его пассажирки – ушиб локтевого сустава.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru