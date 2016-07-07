Молодой человек прятал наркотики в носке: алапаевские полицейские обнаружили содержимое

6 июля в полицию Алапаевска поступил звонок. Неизвестный сообщил, что из Екатеринбурга едет машина ВАЗ-2112 с молодыми людьми, которые везут наркотики . Полицейские немедленно выехали на трассу для задержания. Названный автомобиль был остановлен стражами порядка. При обыске одного из задержанных был найден пакетик, в котором содержалось 0,29 г курительной смеси. Его он спрятал в носке.

При проверке выяснилось, что все молодые люди, кроме водителя, употребляли наркотики и находились в наркотическом опьянении. На задержанного, 20-летнего молодого человека, провозившего запрещенное вещество, заведено уголовное дело в связи с незаконными действиями в отношении наркотических веществ в большом объеме. В отношении остальных будет решаться вопрос о привлечении их к ответственности после получения заключения химико-токсикологической экспертизы. Продолжается расследование по розыску человека, продавшего наркотики задержанному.