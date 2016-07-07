Три человека пострадали в пожаре на заправке в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Всё случилось примерно в 12:30 на заправке «Лукойл» в переулке Базовом. Очевидцы сообщали, что с АЗС идет густой черный дым, а также видно пламя. Звонок к спасателям поступил в 12:38.

Приехавшие на место пожарные локализовали огонь. Горел пустой топливный резервуар, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причиной стало возгорание паров топлива, сообщили в главном управлении МЧС. Сейчас специалистами прокуратуры проводится доследованная проверка.

Благодаря оперативным действиям спасателей, безопасности горожан ничего не угрожало, однако, в пожаре пострадали три человека. Ими оказались сотрудники ООО «Автоцентр-Пермь», которые занимались реконструкцией заправочной станции. Они были доставлены в городскую больницу №40 с ожогами.

Пожар глазами очевидцев

Последствия пожара.

Фото и видео: e1.ru

Прокуратура займется проверкой безопасности на опасных промышленных объектах, сообщили в пресс-службе ведомства.