В пруду под Екатеринбургом водолазы нашли тело жителя Донецка, который приехал на Урал на заработки

Труп 32-летнего гражданина Украины водолазы нашли во вторник вечером в Шиловском пруду под Березовском. Выяснилось, что год назад мужчина приехал на Средний Урал из Донецка на заработки. В столице области он устроился в фирму по доставке воды.

Близкие погибшего сообщили Е1.RU, что в прошедшие выходные мужчина вместе с друзьями приехал с друзьями на пруд. Во время пикника между ними и 4-мя неизвестными разгорелся конфликт. Завязалась драка, в которой украинцу досталось больше всех. После этого нападавшие закинули его в воду.

Коллега мужчины рассказала, что погибший прошел войну. В Донецке остались его родители и ребенок.

Сыщики проводят проверку по факту гибели гражданина Украины. Основная причина смерти – утопление, а не убийство. По предварительной информации, на теле не обнаружено следов криминального характера, сообщает старший помощник главы областного СУ СКР Александр Шульга.