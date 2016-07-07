В пруду под Екатеринбургом водолазы нашли тело жителя Донецка, который приехал на Урал на заработки
Точная причина гибели устанавливается, однако приятели украинца полагают, что его убили, а затем утопили.
Труп 32-летнего гражданина Украины водолазы нашли во вторник вечером в Шиловском пруду под Березовском. Выяснилось, что год назад мужчина приехал на Средний Урал из Донецка на заработки. В столице области он устроился в фирму по доставке воды.
Близкие погибшего сообщили Е1.RU, что в прошедшие выходные мужчина вместе с друзьями приехал с друзьями на пруд. Во время пикника между ними и 4-мя неизвестными разгорелся конфликт. Завязалась драка, в которой украинцу досталось больше всех. После этого нападавшие закинули его в воду.
Коллега мужчины рассказала, что погибший прошел войну. В Донецке остались его родители и ребенок.
Сыщики проводят проверку по факту гибели гражданина Украины. Основная причина смерти – утопление, а не убийство. По предварительной информации, на теле не обнаружено следов криминального характера, сообщает старший помощник главы областного СУ СКР Александр Шульга.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru