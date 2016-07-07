Заброшенный ангар с бензином горел на окраине Екатеринбурга (ФОТО)

Вечером 6 июля местные жители заметили облако черного дыма, который было видно за несколько километров. Как оказалось, заброшенный склад с бензином охватило пламя. Было зафиксировано несколько взрывов.

На место происшествия прибыло 3 пожарных расчета. В ГУ МЧС подтвердили, что помещение действительно является пустующим, однако там находились бочки с нефтепродуктами. Склад относится к управлению Белоярского городского округа.

Пожарные тушили огонь, который распространился на площадь в 200 квадратных метров. Пострадавших, по информации спасателей, нет. Специалисты провели разборку и поливку места происшествия. Дознаватели выясняют причины пожара.

Днем того же дня в Екатеринбурге на одной из заправок загорелся пустой топливный резервуар. В результате пожара 3 человека получили ожоги.