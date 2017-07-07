Бывший следователь полиции Екатеринбурга обвиняется в получении взятки

В Екатеринбурге завершено по уголовному делу в отношении бывшего следователя полиции. Его обвиняют в получении взятки, сообщает СК РФ по Свердловской области.

Осенью прошлого года обвиняемый занимал должность следователя отделения по расследования экономических преступлений. Мужчина занимался расследованием дела о краже. Во время расследования он предложил подозреваемому в краже заплатить ему 100 тысяч для прекращения уголовного преследования.

В середине октября на банковскую карту приятеля следователя пришла сумма в 50 тысяч рублей. Данная сумма денег была передана обвиняемому.

Следствие собрало достаточное количество доказательств. После чего расследование было закончено, а дело направлено в Верх-Исетсккий суд г. Екатеринбурга для его рассмотрения.