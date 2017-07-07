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Бывший следователь полиции Екатеринбурга обвиняется в получении взятки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бывший следователь полиции Екатеринбурга обвиняется в получении взятки

7 июля 2017, 13:10Происшествия
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