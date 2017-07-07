Хаос и кровь: буйный екатеринбуржец разгромил свою квартиру (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Технической случайный прохожий ночью услышал крики и шум разбитого стекла. Подумав, что кому-то может угрожать опасность, он позвонил в полицию.

Прибыв на место происшествия полицейским удалось вычислить место, откуда доносились подозрительные звуки – одна из квартир многоэтажного дома. Однако они не смогли попасть в квартиру.

Тогда полицейские вызвали сотрудников МЧС. С помощью специнструментов спасатели вскрыли дверь злополучной квартиры.

В помещении был полный разгром, а на стенах прихожей сотрудники полиции обнаружили брызги крови. Вскоре полицейских встретила женщина. Она представилась хозяйкой квартиры, вместе с ней были еще двое гостей. Также в ванной был еще один человек – им оказался буйный хозяин квартиры, пишут «Ведомости-Урал».

Женщина объяснила, что мужчина начал устраивать погром после того как много выпил алкоголя. Кровь на стенах также принадлежит ему.

Прибывшие на место происшествия медики осмотрели буйного мужчину. И определили, что ему не требуется медицинская помощь. Больше никто не пострадал.

После этого всех участников ночной вечеринки полицейские забрали в отделение.

Фото: Служба спасения «Сова»