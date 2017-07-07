Мост обрушился в результате размыва дороги на трассе Пермь-Екатеринбург (ФОТО, ВИДЕО)

На федеральной трассе Р242 Пермь-Екатеринбург обрушился мост. ЧП произошло на участке между селами Кояново и Янычи, сообщает E1.ru.

Предварительная причина произошедшего – дорогу размыло из-за частых ливней. На месте обрушения работают сотрудники полиции и МЧС. Известно, что в результате ЧП никто не пострадал.

В данный момент ГИБДД Пермского края рекомендует водителям ехать в объезд через село Бершеть.