Мост обрушился в результате размыва дороги на трассе Пермь-Екатеринбург (ФОТО, ВИДЕО)
7 июля 2017, 16:30Происшествия
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В происшествии никто не пострадал.
Сюжеты: Екатеринбург
На федеральной трассе Р242 Пермь-Екатеринбург обрушился мост. ЧП произошло на участке между селами Кояново и Янычи, сообщает E1.ru.
Предварительная причина произошедшего – дорогу размыло из-за частых ливней. На месте обрушения работают сотрудники полиции и МЧС. Известно, что в результате ЧП никто не пострадал.
В данный момент ГИБДД Пермского края рекомендует водителям ехать в объезд через село Бершеть.
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Фото: паблик ЧП ДТП Пермь, 59.ru
Видео: Perm News
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