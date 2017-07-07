Обвиняемый в убийстве житель Ревды задержан на Сахалине и этапируется в Свердловскую область (ФОТО)

Следствием установлено, что 17 марта 2017 года в одном из домов в Ревдинском ГО, в поселке Шумиха, при помощи огнестрельного оружия был убит 57-летний мужчина.

После совершения преступления обвиняемый увез и оставил погибшего в лесном массиве Полевского ГО.

А в то же время в правоохранительные органы поступило заявление о пропавшем мужчине. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело. В рамках оперативно-розыскных мероприятий было выдвинуто несколько версий.

Впоследствии удалось выяснить обстоятельства, которые привели к пропаже мужчины, и установлено лицо, причастное к этому. Было также обнаружено место, где находилось тело убитого.

Фото: СУ СКР Свердловской области

Подозреваемый в тяжком преступлении уже скрылся к тому времени, и полиция объявила его в розыск. Заочно ему была назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следственных мероприятий удалось установить возможное местонахождение 46-летнего скрывшегося гражданина. Выяснилось, что он уехал с места своего проживания в Сахалинскую область и устроился работать рыбаком вахтовым методом. Там его и задержали 17 июня 2017 года.

В настоящее время задержанный доставляется в Свердловскую область для проведения с ним дальнейших следственных мероприятий.