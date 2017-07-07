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Органы опеки проявили халатность в отношении 13-летней екатеринбурженки: в апреле 2017 года девочка родила сына
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Органы опеки проявили халатность в отношении 13-летней екатеринбурженки: в апреле 2017 года девочка родила сына

7 июля 2017, 12:40Происшествия
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