Органы опеки проявили халатность в отношении 13-летней екатеринбурженки: в апреле 2017 года девочка родила сына
Расследование уголовного дела о половом сношении с 13-летней екатеринбурженкой и ее ранних родах выявило признаки халатности со стороны органов профилактики.
Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц органов опеки по факту проявления халатности в отношении 13-летней девочки, проживающей без матери и отца, вместе с тетей.
Напомним, несовершеннолетняя екатеринбурженка в апреле 2017 года родила ребенка. Выяснилось, что мать ее ранее умерла, отец с ней не проживает.
Как установило следствие, сотрудники органов опеки и попечительства не вели профилактическую работу с девочкой, оставшейся без попечения родителей, не проводили проверки, что фактически поставило девочку в социально опасное положение.
В настоящее время новорожденный ребенок изъят, находится в больнице. Сотрудники правоохранительных органов ведут допросы с родственниками, знакомыми девочки, сотрудниками школы, где училась несовершеннолетняя, в связи с совершенным преступлением сексуального характера в отношении малолетней.
Девочке оказана психологическая помощь. Продолжаются оперативные мероприятия по установлению личности отца новорожденного, сообщает СУ СКР Свердловской области.
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