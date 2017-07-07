Органы опеки проявили халатность в отношении 13-летней екатеринбурженки: в апреле 2017 года девочка родила сына

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц органов опеки по факту проявления халатности в отношении 13-летней девочки, проживающей без матери и отца, вместе с тетей.

Напомним, несовершеннолетняя екатеринбурженка в апреле 2017 года родила ребенка. Выяснилось, что мать ее ранее умерла, отец с ней не проживает.

Как установило следствие, сотрудники органов опеки и попечительства не вели профилактическую работу с девочкой, оставшейся без попечения родителей, не проводили проверки, что фактически поставило девочку в социально опасное положение.

В настоящее время новорожденный ребенок изъят, находится в больнице. Сотрудники правоохранительных органов ведут допросы с родственниками, знакомыми девочки, сотрудниками школы, где училась несовершеннолетняя, в связи с совершенным преступлением сексуального характера в отношении малолетней.

Девочке оказана психологическая помощь. Продолжаются оперативные мероприятия по установлению личности отца новорожденного, сообщает СУ СКР Свердловской области.