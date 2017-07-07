Водитель ВАЗа получил тяжелые травмы в аварии с автобусом на Серовском тракте (ФОТО)
Около пяти часов вечера 6 июля на Серовском тракте произошла жуткая авария, в которой серьезные травмы получил 30-летний водитель ВАЗ-2114.
Мужчина на отечественном авто на 159 км трассы выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности, и столкнулся с автобусом ПАЗ. За рулем автобуса находился 51-летний мужчина.
В результате аварии мужчина из «четырнадцатой» получил открытую травму головы, ушиб головного мозга и перелом предплечья. В коме он был госпитализирован в ЦГБ №1. Известно, что автобус ехал в сторону Нижнего Тагила. Судя по фотографиям с места происшествия, удар был очень сильный - отечественный автомобиль получил серьезные повреждения по правой стороне.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД
Госавтоинспекция призывает тагильчан к соблюдению безопасности особенно в дождливую погоду.
Напомним, ночью 6 июля в аварии на трассе Пермь-Екатеринбург погиб пенсионер.
© TagilCity.ru