Главный федеральный инспектор по Рязанской области покончил жизнь самоубийством
Сегодня, 12:23ПроисшествияФото: Официальный сайт Полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе
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6 июля скончался главный федеральный инспектор по Рязанской области. ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщает, что он покончил с собой.
55-летний Сергей Яковлев занимал должность федерального инспектора по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО с 2012 по 2017 года. После этого он работал главным федеральным инспектором по Рязанской области. У него осталась жена и двое детей.
6 июля стало известно, что Яковлев скончался.
Он свел счеты с жизнью. Подробностей пока нет. Ведется следствие, рассказал собеседник агентства.
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