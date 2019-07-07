Главный федеральный инспектор по Рязанской области покончил жизнь самоубийством

55-летний Сергей Яковлев занимал должность федерального инспектора по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО с 2012 по 2017 года. После этого он работал главным федеральным инспектором по Рязанской области. У него осталась жена и двое детей.