«Уничтожено всё»: тагильчанин помогает в ликвидации последствий наводнения в Тулуне

В первых числах июля поступила информация от МГЕР, что собирается команда спасателей и ликвидаторов. Так как есть кому остаться в моей организации — «Город без границ» — я сразу принял решение, что надо ехать. 5 июля утром мы выехали на поезде в Тулун. Поезд Москва-Владивосток, едет по всей России, подбирает волонтеров во всех городах. В итоге прибыло 100 человек, 60 уже здесь ожидали. Из Нижнего Тагила я один, с Екатеринбурга человек 5, здесь будем по 15 июля. Нам выдают сухпайки, поезд тоже был оплачен, ликвидаторы полностью всем бесплатно обеспечены. Все проплачено то ли МЧС, то ли министерством обороны,рассказал TagilCity.ru Константин.

Тагильчанин, помогающий в родном городе людям с ограниченными возможностями здоровья, в Тулуне также старается быть максимально полезным людям, пострадавшим от наводнения. Волонтеры со всей России разбирают завалы, помогают местным жителям физически, а также фиксируют информацию для МЧС.

В штабе я не сижу, так как записался в группу спасателей. Здесь эпидемия, будем ставить прививки — вакцинация от гепатита А. Мы приехали, нас сразу разместили во временном жилом корпусе, мы сходили на обед и тут же на разводе первый отряд, в который и я попал, поехал на разборы. Приехали мы в частный сектор, который наиболее пострадал, уровень воды полностью скрывал некоторые дома. Они как поплавки всплывали, плыли. К нам обратилась пожилая женщина, попросила сложить дрова. Полностью двор разрушен, забор уплыл, будку собачью подняли, думали, что её собаки, оказывается, это с соседней улицы к ней причалила. Вода уже спала, но некоторые дома еще остаются подтоплены. Дальше мы пошли просто по улице, искать, кому необходимо оказать помощь. Мы ходим, записываем, что людям надо, передаем информацию в МЧС.

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Разрушения в Тулуне настолько серьезные, что к некоторым территориям не может подъехать техника.

Город почти полностью уничтожен, повсюду разрушения, царит хаос, везде полиция, военных очень много. По сути город как через мясорубку прошел, это ужас какой-то, я такого вообще не видал. Находили трупы собак, других животных. Дома с фундаментов поснимало, некоторые поперек фундамента стоят. У каждого дома сушатся ковры, вещи, одежда. Очень много таких мест, которые были заселены, а сейчас там пустыри. Все улицы неровные, дома развернутые стоят, везде палатки. На одной из улиц никого нет, технике не подъехать, мы сами не справились с завалом, нужна спецтехника, нужны бензопилы. Туда нас автобус привез, а обратно уехать не смогли, автобус не приехал, потому что дорогу размыло,вспоминает Константин.

Очень многие семьи - с детьми. И все их имущество пришло в негодность или уничтожено, рассказывает тагильчанин.

Обычный жилой дом после наводнения, судя по вещам, в нем жило много детишек. Много игрушек. На лицах, в глазах мужчин - отчаяние и чувство утраты. Уничтожено всё...

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По последним данным от МВД, в результате наводнения после ливней с 24 по 27 июня в Иркутской области погибли 22 человека, пропавшими числятся 11 человек. Пострадали дома более 35 тысяч человек, а также погиб домашний скот, повреждены десятки социальных объектов, разрушены мосты и дороги. Одним из наиболее пострадавших населенных пунктов стал Тулун. Всего от наводнения в результате паводка повреждены строения в 107 населенных пунктах.