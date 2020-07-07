На Урале следователи начали проверку из-за смерти подавившейся шашлыком девочки

Как рассказали в ведомстве, на данный момент следователями выясняются все обстоятельства случившегося, а также проводятся опросы и экспертизы.

Кроме того, в рамках доследственной проверки были истребованы характеристики семьи.

Как писало издание «Твой континент», инцидент произошел 6 июля. Девочка вместе с сестрой ужинала пока взрослые жарили во дворе мясо. На место происшествия была вызвана скорая помощь. В издании уточнили, что машина ехала долго, а доставив девочку в больницу врачи уже не смогли ей помочь.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.