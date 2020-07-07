В сети появилось видео ДТП в центре Нижнего Тагила с перевернувшимся авто
Сегодня, 10:41ПроисшествияФото: скриншот из видео "Сети Тагила"
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Камеры «Сетей Тагила» зафиксировали момент ДТП, которое произошло минувшим вечером на перекрестке улицы Ленина и проспекта Мира.
Сюжеты: Нижний Тагил
Видео было выложено на канале «Сетей Тагила» на YouTube. На нем видно, как белое авто поворачивает на улицу Ленина и в этот момент в него врезался Mitsubishi.
В результате белый автомобиль перевернулся. К нему незамедлительно подбежали очевидцы и помогли выбраться водителю из машины. После этого приехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Перевернувшийся автомобиль вернули в привычное положение, а затем его и Mitsubishi погрузили на эвакуатор и увезли.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: канал "Сети Тагила" на youtube
Напомним, ДТП произошло вчера вечером. Как известно, в результате аварии никто не пострадал.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей