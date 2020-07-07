В сети появилось видео ДТП в центре Нижнего Тагила с перевернувшимся авто

Видео было выложено на канале «Сетей Тагила» на YouTube. На нем видно, как белое авто поворачивает на улицу Ленина и в этот момент в него врезался Mitsubishi.

В результате белый автомобиль перевернулся. К нему незамедлительно подбежали очевидцы и помогли выбраться водителю из машины. После этого приехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Перевернувшийся автомобиль вернули в привычное положение, а затем его и Mitsubishi погрузили на эвакуатор и увезли.

Видео Видео: канал "Сети Тагила" на youtube