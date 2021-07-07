Аварийно-восстановительные работы продолжаются на востоке Свердловской области

По состоянию на 7 июля, в Верхней Салде затопленными остаются 37 домов и 103 придомовых участка. В Нижней Салде — 16 придомовых территорий. При этом от затопления в первом городе освободились 17 домов, во втором — вода оставила 21 подворье, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.