Аварийно-восстановительные работы продолжаются на востоке Свердловской области

По состоянию на 7 июля, в Верхней Салде затопленными остаются 37 домов и 103 придомовых участка. В Нижней Салде — 16 придомовых территорий. При этом от затопления в первом городе освободились 17 домов, во втором — вода оставила 21 подворье, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Волонтёры вместе со спасателями оказывают помощь пострадавшим, проводят сушку жилых домов, откачивают воду из подвалов, а также собирают мусор на придомовой территории. Комиссия продолжает проводить работу по оценке ущерба.
Напомним, в результате продолжительного ливня оказались затоплены многие дома в Верхней и Нижней Салде. Режим ЧС введён губернатором Свердловской области в Горноуральском городском округе, а также в Верхнесалдинском и НижнеСалдинском ГО.