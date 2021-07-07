Аварийно-восстановительные работы продолжаются на востоке Свердловской области

Аварийно-восстановительные работы продолжаются на востоке Свердловской области
Аварийно-восстановительные работы продолжаются на востоке Свердловской области
Сегодня, 15:25ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Работы по ликвидации последствий потопа продолжаются в ряде муниципалитетов Свердловской области. В работах задействованы 345 человек и 98 единиц спецтехники.

По состоянию на 7 июля, в Верхней Салде затопленными остаются 37 домов и 103 придомовых участка. В Нижней Салде — 16 придомовых территорий. При этом от затопления в первом городе освободились 17 домов, во втором — вода оставила 21 подворье, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Волонтёры вместе со спасателями оказывают помощь пострадавшим, проводят сушку жилых домов, откачивают воду из подвалов, а также собирают мусор на придомовой территории. Комиссия продолжает проводить работу по оценке ущерба.

Напомним, в результате продолжительного ливня оказались затоплены многие дома в Верхней и Нижней Салде. Режим ЧС введён губернатором Свердловской области в Горноуральском городском округе, а также в Верхнесалдинском и НижнеСалдинском ГО.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
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