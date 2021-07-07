Девочка сломала руку на детском аттракционе в Екатеринбурге

12-летняя девочка из Екатеринбурга сломала плечевую кость на детском аттракционе развлекательного центра «Герои-парк» в торговом центре «Гринвич», куда привела её мама, чтобы отметить день рождения дочки.

Инструктор аттракциона не объяснила девочке, как правильно на нём играть, только сказала, что нужно прыгать через движущиеся предметы. По словам мамы девочки, нужно было опираться на него руками, но инструктор про это не сказала. Почти сразу девочка упала, пишет Е1. Пострадавшей дали нашатырный спирт и предложили вызвать скорую помощь, но мама отказалась. Вечером у ребёнка поднялась температура, а на следующий день мама привела её в поликлинику, где девочке диагностировали перелом плечевой кости и наложили ей гипс. Мать ребёнка потребовала возместить причинённый ущерб, который она оценила в 50 тысяч рублей. Но в администрации развлекательного центра на это дали отрицательный ответ, отметив, что было проведено внутреннее расследование происшествия. Со стороны развлекательного парка никаких нарушений не выявлено: мать о рисках предупредили, инструктором были проведены инструктажи по правилам пользования и технике безопасности во время пользования аттракционом. Напомним, в Екатеринбурге дети, посещавшие сауну вместе с родителями, отравились парами хлора, из-за чего были доставлены в больницу. СКР начал проводить проверку сауны. Девушка спасла тонущую женщину с ребёнком и сломала ногу в Дегтярске

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