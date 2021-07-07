Двухлетний малыш выпал из окна в Екатеринбурге

Двухлетний малыш выпал из окна в Екатеринбурге
Двухлетний малыш выпал из окна в Екатеринбурге
Вчера, 20:37ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Из окна в доме в Екатеринбурге выпал двухлетний ребенок. Происшествие случилось 29 июня на улице Авангардной.

Ребенок упал, когда его мама ушла из дома по делам, а малыша оставила под присмотром 14-летней дочери, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу. Когда девочка ушла на кухню, мальчик выпал на улицу. В результате он получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму живота и был госпитализирован в детскую больницу № 9.

В отношении мамы малыша возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Теперь ей грозит до одного года лишения свободы.

Напомним, 4 июня шестилетний мальчик выпал с балкона на улице Константина Пылаева, 22 в Нижнем Тагиле. Он остался жив и был госпитализирован в Екатеринбург.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ребенококновыпалЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы