Двухлетний малыш выпал из окна в Екатеринбурге

Ребенок упал, когда его мама ушла из дома по делам, а малыша оставила под присмотром 14-летней дочери, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу. Когда девочка ушла на кухню, мальчик выпал на улицу. В результате он получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму живота и был госпитализирован в детскую больницу № 9.
В отношении мамы малыша возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Теперь ей грозит до одного года лишения свободы.
Напомним, 4 июня шестилетний мальчик выпал с балкона на улице Константина Пылаева, 22 в Нижнем Тагиле. Он остался жив и был госпитализирован в Екатеринбург.