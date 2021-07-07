Двухлетний малыш выпал из окна в Екатеринбурге

Ребенок упал, когда его мама ушла из дома по делам, а малыша оставила под присмотром 14-летней дочери, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу. Когда девочка ушла на кухню, мальчик выпал на улицу. В результате он получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму живота и был госпитализирован в детскую больницу № 9.