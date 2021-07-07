Голый мужчина бегал по дороге и сбрасывал доски с крыш в Нижнем Тагиле

Голый мужчина бегал по дороге и сбрасывал доски с крыш в Нижнем Тагиле
Голый мужчина бегал по дороге и сбрасывал доски с крыш в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:06ПроисшествияФото: Соцсети
Голый мужчина забрался на крышу пристройки и скидывал доски на припаркованные рядом автомобили. Также он был замечен на одной из автодорог города. Внимание местных жителей привлекли громкие выкрики и неадекватное поведение.

Вечером 6 июля в Нижнем Тагиле голый мужчина забрался на крышу бокса пропускного пункта автостоянки. Молодой человек отличился неадекватным поведением: скидывал доски с крыши помещения прямо на припаркованных автомобилей. Инцидент был зафиксирован на камеру мобильного телефона одним из очевидцев.

Мне кажется, он находился в состоянии опьянения, неадекватно себя вёл, громко кричал, а внутри будки кто-то сидел еще. Доски, которые он скидывал, могли повредить несколько машин,комментирует видео очевидец происшествия.

Видео:Соцсети

Также мужчина был замечен в районе ГГМ, около 21:00 он бегал голый по автодороге на Октябрьском проспекте. Внимание местных жителей правонарушитель привлёк громки выкриками и неадекватным поведением.

Сотрудниками полиции был задержан мужчина с неадекватным поведением. Он был передан врачам и госпитализирован в специализированное медицинское учреждение. На молодого человека поступило три заявления, в том числе от автовладельцев,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
автостоянкаМВДохранаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы