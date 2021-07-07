Голый мужчина бегал по дороге и сбрасывал доски с крыш в Нижнем Тагиле

Голый мужчина забрался на крышу пристройки и скидывал доски на припаркованные рядом автомобили. Также он был замечен на одной из автодорог города. Внимание местных жителей привлекли громкие выкрики и неадекватное поведение.

Вечером 6 июля в Нижнем Тагиле голый мужчина забрался на крышу бокса пропускного пункта автостоянки. Молодой человек отличился неадекватным поведением: скидывал доски с крыши помещения прямо на припаркованных автомобилей. Инцидент был зафиксирован на камеру мобильного телефона одним из очевидцев. Мне кажется, он находился в состоянии опьянения, неадекватно себя вёл, громко кричал, а внутри будки кто-то сидел еще. Доски, которые он скидывал, могли повредить несколько машин,комментирует видео очевидец происшествия. Видео: Соцсети Также мужчина был замечен в районе ГГМ, около 21:00 он бегал голый по автодороге на Октябрьском проспекте. Внимание местных жителей правонарушитель привлёк громки выкриками и неадекватным поведением. Сотрудниками полиции был задержан мужчина с неадекватным поведением. Он был передан врачам и госпитализирован в специализированное медицинское учреждение. На молодого человека поступило три заявления, в том числе от автовладельцев,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

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