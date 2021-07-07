Нашли мёртвым пропавшего при загадочных обстоятельствах екатеринбуржца

За две недели до случившегося парень вышел из квартиры с плазменным телевизором и уехал в неизвестном направлении. По словам свидетелей, за рулём машины был мужчина, сообщает «КП-Екатеринбург».
По словам сестры погибшего, телевизор он купил себе на Новый год. Когда он уезжал, он не взял с собой ни документы, ни деньги, ни пульт от телевизора.
Причину смерти родственникам парня не назвали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Погибший был похоронен на прошлой неделе.
Напомним, уже четвёртые сутки продолжаются поиски пропавшей в лесу 24-летней девушки, которая была приглашена на свадьбу знакомых. По словам друзей, причиной исчезновения мог стать конфликт между пропавшей и невестой.