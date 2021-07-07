Пропавшую девушку ищут четвёртые сутки в лесу под Североуральском

Под Североуральском уже чётвертые сутки волонтёрами, спасателями и полицией продолжаются поиски 24-летней девушки, которая хотела отдохнуть с друзьями на природе, но пропала.

Девушку пригласили на свадьбу, которая праздновалась за городом. Но она хотела присоединиться к компании позднее. Чтобы добраться короткой дорогой, она решила дойти через участок леса, называемый местными жителями «тропой здоровья», сообщает «КП-Екатеринбург». По словам бывшей коллеги пропавшей, она «провожала» её по телефону до «тропы здоровья». Когда она сказала, что дошла до тропы, они попрощались и больше не созванивались. Уже позже девушка позвонила в МЧС и сказала, что поругалась со знакомыми, пригласившими её на свою свадьбу. Потом пошла в лес погулять и потерялась. По данным пресс-службы МЧС по Свердловской области, звонок от пропавшей поступил по номеру 112 вечером в пятницу. Тогда же на её поиски вышли спасатели и волонтёры. На месте действуют поисковые отряды «Полёт», «Прорыв», «Лиза Алерт» и «Фараус». На данный момент разработаны маршруты поисков, по которым можно не только пройти пешком, но и проехать на технике. Друзья пропавшей выдвигают разные версии происшествия. Одной из них является то, что недавно девушка выступала в суде в качестве потерпевшей. А невеста, к которой она шла на свадьбу, была ответчиком и получила условный срок. Вероятно, из-за этого во время праздника возник конфликт. Напомним, 18 июня 2021 года в Екатеринбурге пропала девушка без переднего зуба. Спустя несколько дней она нашлась живой. Девушка сама пришла в организацию помощи женщинам и детям в трудных ситуациях «Аистёнок», назвала свою фамилию и попросила разрешение зарядить свой телефон. Вскоре родственники её забрали домой. Найдена живой пропавшая девушка без переднего зуба в Екатеринбурге

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