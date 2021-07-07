СК возбудил дело по отравлению детей парами хлора в сауне Екатеринбурга

По сообщению об ухудшении самочувствия пятерых детей после посещения сауны на улице Братской в Екатеринбурге СК возбуждено уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Согласно материалам уголовного дела, пятеро малолетних детей 3 июля после нахождения в бассейне оздоровительного центра (сауны) по улице Братской в городе Екатеринбурге были госпитализированы с диагнозом: «отравление парами хлора», сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области. Выясняются все обстоятельства инцидента. Также устанавливается степень тяжести вреда здоровью, причинённого посетителям сауны. Взяты пробы воды для проведения необходимых исследований, назначается комплекс экспертиз. Принимаются меры к допросу очевидцев и сотрудников сауны. Анализируется интересующая следствие документация, регламентирующая работу сауны и предоставление гражданам соответствующих услуг. Устанавливаются конкретные лица, отвечающие в этом учреждении за контроль безопасности граждан,сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. Кроме того, сотрудниками СК в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые привели к данному инциденту. На основании чего будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь, добавил Александр Шульга. Напомним, сотрудники сауны на улице Братской в Екатеринбурге, в которой дети отравились хлором, рассказали свою версию событий происшествия 3 июля. Администрация сауны в Екатеринбурге рассказала свою версию событий отравления детей

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