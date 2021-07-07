Следователь ГСУ на элитном Mercedes попал в аварию в центре Екатеринбурга

Водитель Volkswagen Golf двигалась по улице Степана Разина в сторону улицы Большакова по левой полосе движения. Не обеспечив постоянного контроля за транспортным средством допустила наезд на стоящий Toyota Land Cruiser, а затем столкнулась с Mercedes. Все участники в момент аварии не употребляли алкоголь, пояснили в отделении пропаганды УГИБДД.