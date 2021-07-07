Следователь ГСУ на элитном Mercedes попал в аварию в центре Екатеринбурга

Виновницей аварии оказалась 51-летняя женщина. Она была доставлена в областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением, сообщает «КП — Екатеринбург».
Водитель Volkswagen Golf двигалась по улице Степана Разина в сторону улицы Большакова по левой полосе движения. Не обеспечив постоянного контроля за транспортным средством допустила наезд на стоящий Toyota Land Cruiser, а затем столкнулась с Mercedes. Все участники в момент аварии не употребляли алкоголь, пояснили в отделении пропаганды УГИБДД.
Напомним, 3 июля пьяный водитель не справился с управлением и его автомобиль врезался в дерево. На коленях у него ехала 5-летняя дочь, на пассажирском сидении 7-летний сын. В результате наезда 37-летний водитель насмерть придавил свою пятилетнюю дочь, сын находится в больнице в тяжелом состоянии.