Следователь ГСУ на элитном Mercedes попал в аварию в центре Екатеринбурга

Следователь ГСУ на элитном Mercedes попал в аварию в центре Екатеринбурга
Следователь ГСУ на элитном Mercedes попал в аварию в центре Екатеринбурга
Сегодня, 14:21ПроисшествияФото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу
Авария произошла утром 5 июня возле зданий ГСУ и управления ГИБДД Екатеринбурга на улице Степана Разина.

Виновницей аварии оказалась 51-летняя женщина. Она была доставлена в областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением, сообщает «КП — Екатеринбург».

Водитель Volkswagen Golf двигалась по улице Степана Разина в сторону улицы Большакова по левой полосе движения. Не обеспечив постоянного контроля за транспортным средством допустила наезд на стоящий Toyota Land Cruiser, а затем столкнулась с Mercedes. Все участники в момент аварии не употребляли алкоголь, пояснили в отделении пропаганды УГИБДД.

Напомним, 3 июля пьяный водитель не справился с управлением и его автомобиль врезался в дерево. На коленях у него ехала 5-летняя дочь, на пассажирском сидении 7-летний сын. В результате наезда 37-летний водитель насмерть придавил свою пятилетнюю дочь, сын находится в больнице в тяжелом состоянии.

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